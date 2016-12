SAT.1 Emotions 13:50 bis 14:15 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 4 D 2006 Merken Nelly stolpert an ihrem ersten Arbeitstag von einer Aufregung in die nächste - und dann taucht auch noch ihre Mutter in der Lounge auf und benimmt sich bei einem wichtigen Gast peinlich daneben. Volker ist voller Schadenfreude, und Judith erteilt Nelly eine Verwarnung. Und als Nelly nach Feierabend erschöpft nach Hause kommt, wartet schon die nächste Herausforderung auf sie ... Carola ist enttäuscht - da reist sie extra aus Bielefeld an um Nelly zu überraschen, und wird wie ein Störenfried behandelt! Als ihr auch noch Zack frech kommt, reißt Carola der Geduldsfaden. Fest entschlossen, sich zu beschweren, stürmt sie in den Bioladen - und begegnet der Liebe auf den ersten Blick... Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: In wenigen Stunden steht Tante Inge auf der Matte! Doch irgendwann werden Melanie die Nörgeleien der Schwestern zu bunt, sie wirft das Putztuch und geht. Zum Glück können die Schwestern Nelly überreden, sich vor Tante Inge als Melanie auszugeben. Und Tante Inge gibt ihr Okay für Berlin - unter einer Bedingung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Marie Munz (Judith von Bütow) Laurent Daniels (Volker Möllenkamp) April Hailer (Carola Heldmann) Paco-Luca Nietsche (Simon Rudolph / Zack) Bernd E. Jäger van Boxen (Martin Rudolph) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Aglef Püschel Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann