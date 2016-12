TLC 04:30 bis 05:15 Dokumentation Love Kills Sturz ins Verderben USA 2011 Merken Mark und Florence Unger sind ein Traumpaar und genießen ihr Leben zusammen mit den beiden kleinen Söhnen in einem großzügigen Haus. Der erfolgreicher Hypothekenmakler verwöhnt seine schöne Frau und veranstaltet an den Wochenenden Poolpartys, bis sich das Blatt wendet: Die Geschäfte laufen schlechter und Mark gerät in einen Strudel aus Drogen, Alkohol und Glücksspiel. Als er eine Entziehungskur macht, beginnt Flo eine heiße Affäre und will sich wenig später scheiden lassen. Doch während eines Familienurlaubs mit den Kindern wird Florence tot aufgefunden - ertrunken im seichten Wasser. War es ein Unfall oder Mord aus Eifersucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scorned: Love Kills