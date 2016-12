TLC 01:35 bis 02:20 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Schießen will gelernt sein USA 2010 Merken In Hazel Park, Michigan, ereignet sich ein bizarrer Kriminalfall. Leann Fletcher wird an einem heißen Augusttag tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Nach Aussagen ihres Ehemannes Michael hat sich die 29-Jährige selbst mit seiner Smith & Wesseon Kaliber 45 erschossen. Und das Ganze soll ein tragischer Unfall gewesen sein: Nachdem Michael seiner Frau am Schießstand beibringen wollte, wie man mit einer Waffe umgeht, hatte sie es wohl zuhause selbst versucht, wobei sich ein Schuss aus der Pistole gelöst hatte. Die Blutspuren am Tatort passen zu der Geschichte des Ehemanns. Doch die Ermittler werden den Verdacht nicht los, dass an der Sache etwas faul ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Caroli (Himself - Narrator) Tom Cleyman (Himself - Detective, Hazel Park PD) Leann Fletcher (Herself - Victim) Jeni Hughes (Herself - Leann's Friend) Sheryl Torigian (Herself - Blood Spatter Analyst) L.J. Dragovic (Himself - Oakland Co. Medical Examiner) Michael Thomas (Himself - Supervisor, Firearms, and Tool Marks) Originaltitel: Extreme Forensics Drehbuch: Rachel Post