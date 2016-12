TLC 23:00 bis 00:00 Dokusoap Tödliche Begegnungen Der Tod lauert in den Wäldern USA 2013 Merken Chai Vang stammt aus Laos und gehört zur Volksgruppe der Hmong. Im Teenageralter immigrierte der inzwischen 36-Jährige in die Vereinigten Staaten und arbeitet als Fernfahrer von St. Paul, Minnesota, aus. Chai hat zwei Jobs, um seine sieben Kinder, zwei Hypotheken und seine große Leidenschaft - die Jagd - zu finanzieren. Wie jedes Jahr bricht der Asiate mit einer Männerrunde während der Rotwildjagdsaison zu einem Wochenendtrip in die Wildnis von Wisconsin auf. Doch der ausgelassene Ausflug unter Freunden nimmt eine mörderische Wendung: Nur 43 Stunden später endet das rustikale Jagdwochenende in einem brutalen Gewaltexzess. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fatal Encounters