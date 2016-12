TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Evil - Gesichter des Bösen Etwas stimmt nicht mit Robbie USA 2016 Merken Ronald Hawkins hatte immer gewusst, dass sein Sohn Robbie nicht wie andere Kinder ist. Schon als kleiner Knirps konnte er sein Temperament nicht zügeln und war oft jähzornig. Als er älter wurde, richtete er seine Wutausbrüche vor allem gegen seine Stiefmutter Candace und drohte ihr, dass sie das Haus in einem Leichensack verlassen würde. Ronald hoffte inständig, dass sein Junge schnell über diese Phase hinwegkommen und sich mit seiner Frau versöhnen würde. Doch nicht einmal die alarmierendsten Vorzeichnen ließen ihn ahnen, zu welch grauenvoller Tat sein Sohn fähig war - ein Verbrechen, das die gesamte Nation schockieren sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Cantor (School Principal) Hillary Hamilton (Candace Sims) Michael Kelberg (Ronald Hawkins) Sean Pohle (Robbie Hawkins) Originaltitel: Evil Lives Here Regie: J. Tom Pogue Drehbuch: Jonathan Santos