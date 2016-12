TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Außergewöhnliche Schwangerschaften Operationen und Komplikationen GB 2014 Merken Alyse und ihr Mann Robert erwarten zum zweiten Mal Zwillinge. Die 31-Jährige ist überglücklich, als sie wieder schwanger wird. Doch leider verläuft es diesmal nicht so reibungslos. Alyses Finger und Handflächen beginnen plötzlich zu jucken, sie bekommt schmerzhafte Blasen unter der Haut, die immer schlimmer werden, bis jede Berührung eine unerträgliche Qual ist. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass Alyse an der seltenen Autoimmunerkrankung Pemphigoides gestationis leidet, die nicht geheilt werden kann und zudem Frühgeburten auslöst. Außerdem in dieser Folge: per Kaiserschnitt zum Überraschungs-Baby, und eine spannungsgeladene Dreieckskonstellation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extraordinary Pregnancies