TLC 10:40 bis 11:40 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos 4.000 m² voller Abfall USA 2010 Merken Sharon hatte ein perfektes Leben, doch als ihre Ehe nach 30 Jahren in die Brüche ging, begann das zwanghafte Horten. Ihr 400 Quadratmeter großes Haus sieht aus wie eine Müllhalde, und Sharons Söhne befürchten, bald unter dem ganzen Kram begraben zu werden. Psychologe Al Jerome und Sue Romanic sollen Sharon helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Len sieht sich nicht als Messie, sondern als Bewahrer der Vergangenheit. Nachdem ihn Frau und Tochter vor 20 Jahren verlassen hatten, klammerte er sich an alles, was ihn an die alten Zeiten erinnerte. Doch inzwischen ist sein Haus in Connecticut so vollgestopft, dass sich Len kaum noch bewegen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hoarding: Buried Alive

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 194 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:15 bis 11:10

Seit 53 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 38 Min. Meister des Alltags

Show

Das Erste 10:45 bis 11:15

Seit 23 Min.