TLC 07:25 bis 08:10 Dokumentation Verrückt nach Katzen USA 2010 Merken John Fulton fliegt quer über den Pazifik nach Japan, um die verrückte Katzen-Kultur des Landes zu erforschen. In Tokyo besucht er ein Katzen-Café, in dem sich Gäste gegen Gebühr mit den Miezen entspannen können. In der Nähe von Osaka gibt es eine Bahnstation, deren Vorsteher eine Katze namens Tama ist. Außerdem besitzt das Land der aufgehenden Sonne eine ganze Katzen-Insel, die zu einer beliebten Touristenattraktion geworden ist. Doch die berühmteste Mietze heißt "Maneki Neko". Ihr Abbild schmückt ganz Tokyo. Sie hockt in Schaufenstern, Restaurants, Autos und sogar auf Verkehrsschildern. Doch was macht diesen Stubentiger so populär? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Must Love Cats

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 398 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 158 Min.