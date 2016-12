SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Flug in den Staub USA 1997 Merken Steve fährt mit seinem jungen Freund Jake auf ein Treffen von Motocross-Fahrern. Spleen, der Star unter den Fahrern, spielt auch die Hauptrolle in einem Video mit dem Titel "Flug in den Staub". Nun sollen Spleen, Jake und einige andere Fahrer dem Produzenten Kyle Stunts für ein zweites Video vorführen. Dabei stürzt Spleen und bricht sich das Genick. Mark und Amanda stellen fest, dass sowohl Spleens Helm als auch die Motorradachse manipuliert waren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Dr. Amanda Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Barry Van Dyke (Lieutenant Steve Sloan) Carey Van Dyke (Jake Hallman) Shane Van Dyke (Kyle Lewis) Jullian Dulce Vida (Spleen) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Ron Satlof Drehbuch: Barry Van Dyke Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis, Lou Forestieri