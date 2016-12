SAT.1 Gold 13:20 bis 14:15 Serien Love Boat Die Lady und ihr Chauffeur USA 1979 Merken Auf der Pacific Princess finden sich wieder allerhand illustre Passagiere ein, darunter auch Estelle Castlewood und ihr Chauffeur Bertram McDonald - die sich zufällig auf dem Schiff begegnen und von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Das Model Cheryl Tyson hat unterdessen Gopher den Kopf verdreht. Der Purser kann nur noch an seine Angebetete denken und verliert sich in Tagträumen über ihre gemeinsame Zukunft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Fred Grandy (Ship's Purser 'Gopher' Smith) Ted Lange (Bartender Isaac Washington) Lauren Tewes (Cruise Director Julie McCoy) David Hedison (Sherman) Celeste Holm (Estelle Castlewood) Originaltitel: The Love Boat Regie: Roger Duchowny Drehbuch: Art Baer, Barry E. Blitzer, Rob Dames, Bob Fraser, Bruce Howard, Ben Joelson Kamera: Irving Lippman Musik: Artie Kane