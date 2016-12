kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Blinde Liebe USA 1986 Merken Der Gangster Bubba hat einst für seine Freundin Bess die Schuld an einem Raubüberfall auf sich genommen. Jetzt ist er nach acht Jahren Knast wieder frei. Mike Hammer soll Bess finden. Doch irgendjemand will offensichtlich verhindern, dass die Verschollene wiedergefunden wird: Jeder, der Mike weiterhelfen könnte, wird ermordet. Doch Mike ist als der Privatschnüffler bekannt, der nie aufgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D. A. Barrington) Samm-Art Williams (Bubba Crown) Lynn Whitfield (Delia Marvel) Ernie Hudson (Digger Love) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Ray Danton Drehbuch: Howard Berk Kamera: Frank Beascoechea Musik: Ron Ramin Altersempfehlung: ab 12