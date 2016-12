Tom Cruise zementiert seinen Erfolg in seiner zweiten Mission mit noch mehr Stunts und Action: IMF-Agent Ethan Hunt wird in seinem neuen Fall auf seinen Ex-Kollegen Sean Ambrose angesetzt. Der ist inzwischen ein gesuchter Terrorist und hat vor, mit Hilfe von künstlich hergestellten Viren weite Teile der Menschheit auszurotten. Er verfügt bereits über eine Komponente, die zur Züchtung der Viren nötig ist. Hunt muss nun versuchen, in den Besitz des zweiten Bestandteils zu kommen. In Google-Kalender eintragen