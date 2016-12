MDR 08:05 bis 08:53 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2593 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die enttäuschte Melli zieht sich von André zurück. Werner versucht hingegen sich mit seinem Bruder zu versöhnen - aber er muss erkennen, dass André nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Auch zwischen Friedrich und Beatrice herrscht nach ihrer Rückkehr aus Wien schlechte Stimmung - vor allem als Friedrich von Andrés Rückkehr erfährt - Als Nils bei der Verhandlung lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt wird, schlägt Charlotte vor, mit Natascha und Michael darauf anzustoßen. Der überrumpelte Nils entzieht sich der Situation und Natascha rät ihm in einem Gespräch davon ab, Charlotte den Seitensprung zu beichten. Charlotte hat jedoch längst gemerkt, dass mit Nils etwas nicht stimmt. Als sie ihm anbietet, die Kosten für die Geldstrafe für ihn zu übernehmen, lehnt Nils Charlottes Hilfe vehement ab. Williams Bekannte - die berühmte australische Schauspielerin Naomi Krüger - kündigt ihren Besuch im Rahmen einer Filmpremiere in München an. Als sie William bittet, ihr bei der Suche nach einem passenden Kleid zu helfen, empfiehlt ihr dieser ein Kleid von Clara. Derweil geraten Desirée und William aneinander, weil er ihr klarmacht, dass sie Naomis Besuch am "Fürstenhof" nicht PR-mäßig ausschlachten soll. Geschockt versucht Oskar, die Nachricht von Pias Unfalltod zu verarbeiten. Gemeinsam mit Tina macht er sich auf den Weg, um Pias Leiche zu identifizieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Michael N. Kühl (David Hofer) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Sabine Landgraeber Drehbuch: Günter Overmann, Sabine Bachthaler

