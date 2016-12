ProSieben 05:00 bis 05:15 Comedyserie Mike & Molly Männergespräche USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vince bittet Mike um Rat: Es ist ihm peinlich, dass Joyce ihn mit zu ihrem Highschool-Jahrgangstreffen nimmt, weil er selbst keinen Schulabschluss hat. Mike rät ihm, den Abschluss nachzuholen und bietet an, ihm als Nachhilfelehrer zur Seite zu stehen. Doch der Plan geht schief: Nicht nur, dass Molly bald total misstrauisch ist, weil Mike ihr nichts von seinem Vorhaben erzählt, sondern die Nachhilfestunden verlaufen auch wenig erfolgreich. Nun ist guter Rat teuer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Mark A. Roberts, Don Foster, Chuck Lorre Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman