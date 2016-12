ProSieben 23:10 bis 00:05 Krimiserie Gotham Tote spüren keine Kälte USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Jagd auf Victor Fries ist in vollem Gange. Der Plan, seine Frau als Köder zu verwenden, um ihn so nach Arkham zu locken, funktioniert. Allerdings ist Dr. Strange sehr interessiert an Fries' Formel und verhilft ihm wenig später wieder zur Flucht. Alfred hat derweil den echten Namen des Mörders von Bruces Eltern herausgefunden. Bruce bittet daraufhin Selina, ihm eine Pistole zu besorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Camren Bicondova (Selina Kyle) Michael Chiklis (Nathaniel Barnes) Originaltitel: Gotham Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Seth Boston Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 16