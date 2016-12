ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Geh' von meinen Haaren runter USA 2005 2016-12-13 01:00 16:9 HDTV Merken Nach einem Erdbeben steht Judiths Wohnung wegen eines Wasserrohrbruchs unter Wasser. Alan bietet seiner Ex-Frau an, während der Reparaturarbeiten bei ihm und Charlie zu wohnen. Insgeheim hofft er, Judith auf diese Weise zurückgewinnen zu können. Als sie jedoch mit einem anderen Mann ausgeht, zieht Alan tief verletzt in sein altes, geflutetes Haus. Charlie versucht indes, Judith wieder loszuwerden. Sein Plan geht auf - aber nicht ohne Nebenwirkungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Nicole Forester (Camille) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12