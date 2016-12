ProSieben 17:00 bis 18:00 Magazin taff Ziemlich Best Friends (2) Taylor Swift - Sweet 27 / Designermöbel selbst gemacht D 2016 16:9 HDTV Merken Vanessa ist 23 Jahre und sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Der Grund: verkürzte Beinmuskulatur. Sie kann ihre Beine kaum bewegen. Immer an ihrer Seite: ihre besten Freunde Stefan, Kristina und Ani. Gemeinsam gehen sie durch Dick und Dünn und helfen Vanessa durch den Alltag. Sie alle verbringen ihre Sommerferien auf Mallorca. "taff" begleitet die Clique in den Urlaub. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale, Daniel Aminati Originaltitel: taff

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 190 Min. Geronimo Stilton

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 20 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 15 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 10 Min.