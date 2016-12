ProSieben 13:55 bis 14:25 Comedyserie Two and a Half Men Wo ist der blöde Hund? USA 2006 2016-12-14 07:20 16:9 HDTV Merken Kandi und Alan streiten sich über das Sorgerecht für ihren Hund Chester. Als Alan seine erste Frau Judith bittet, ihm die Nummer des Anwalts zu geben, der ihn bei seiner ersten Scheidung ausgenommen hat, muss sie ihn enttäuschen: Die Nummer hat sie bereits Kandi gegeben. Zu allem Überfluss hat der Anwalt auch noch ein Verhältnis mit Kandi angefangen. In einer Kurzschlussreaktion kidnappt Alan Chester ... Charlie muss indes dem hoffnungslos verliebten Jake beistehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) April Bowlby (Kandi) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Maria Espada Pearce Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6