ProSieben 10:50 bis 11:15 Comedyserie The Middle Das Chaos USA 2011 16:9 Merken Die Hecks haben in ihrem Haus einen Wasserschaden, weshalb Frankie umziehen möchte. Die Kinder sind davon jedoch gar nicht begeistert und legen alles daran, den Umzug zu verhindern. Unterdessen scheitern Sue und Brad erneut mit einem ihrer legendären Auftritte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Chris Kattan (Bob) Jen Ray (Nancy Donahue) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Jana Hunter, Mitch Hunter Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6

