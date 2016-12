ZDF neo 01:15 bis 02:45 Krimi Kommissarin Heller Nachtgang D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei ihrem Nachtgang durch eine Fabrik kommt eine junge Polizistin auf mysteriöse Weise ums Leben. Zunächst sieht es so aus, als ob der Täter bei einem Einbruch überrascht worden sei. Rasch erweist sich das Verbrechen jedoch als perfekt geplante Tat, die gezielt persönlich gegen die junge Beamtin gerichtet war. Bei ihrem Versuch, den Täter zu entlarven, gerät Winnie Heller in die Schusslinie einiger Kollegen und bringt sich in Lebensgefahr. Die Ermittlungen führen Kommissarin Winnie Heller in Wiesbaden mitten in ein auffälliges Geflecht von persönlichen Spannungen und offensichtlichen Dienstverfehlungen unter den Polizeibeamten. Das legt für Winnie Heller und Hendrik Verhoeven den Verdacht nah, dass der Mörder jemand aus den eigenen Reihen sein muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Wagner (Winnie Heller) Hans-Jochen Wagner (Hendrik Verhoeven) Peter Benedict (Burkhard Hinnrichs) Maria Hartmann (Giesela Heller) Lena Stolze (Dr. Jacobi) Nina Kronjäger (Silvie Verhoeven) Franziska Neiding (Nina Verhoeven) Originaltitel: Kommissarin Heller Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke