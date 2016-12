Der erfolgreiche Fotograf Paul Galesko hat genug von seiner dominanten Frau Frances und will sie töten. Um für die Tat nicht selbst ins Gefängnis zu müssen, hat er sich einen Plan zurechtgelegt, durch den der ehemalige Strafgefangene Alvin Deschler als Täter überführt werden soll. Doch mit Columbo hat Galesko nicht gerechnet und so könnte er am Ende doch noch selbst ins Gefängnis wandern. In Google-Kalender eintragen