ZDFinfo 04:45 bis 05:30 Dokumentation Geh doch nach drüben! Wo lag das bessere Deutschland? D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Demokratie und Diktatur - darf man BRD und DDR überhaupt miteinander vergleichen? Das fragen sich Lara Mandoki und Constantin von Jascheroff. Wo gab es Parallelen, wo Unterschiede? Beide sind kurz vor dem Mauerfall geboren - er im Osten, sie im Westen. 25 Jahre nach dem Ende der DDR unternehmen die beiden Wendekinder den Vergleich der Systeme: Was war gut, was war schlecht in der Bundesrepublik und in der DDR? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geh doch nach drüben! Regie: Karlo Malmedie/Kristin Siebert Kamera: André Böhm

