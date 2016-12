ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 366 Schönheit hat ihren Preis D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Mord in der Beautyoase: Als Mitarbeiterin Regina Bauer mit der Kundin Maria Riedl morgens das Kosmetikstudio "Schmelzer" betritt, machen sie eine grausame Entdeckung. Chefin Valerie Schmelzer liegt tot auf einer Liege. Die Kommissare Hansen und Hofer erfahren von Pathologin Mai, dass Schmelzer erstochen wurde. Die Tante der Toten, Gertraud Schmelzer, kann sich nicht erklären, wer ihre Nichte umgebracht haben soll. Zur Tatzeit will sie angeblich bei einer Nachbarin gewesen sein. Als die Cops herausfinden, dass es zwischen dem Opfer und Regina Bauer Spannungen gab, gerät die Mitarbeiterin in den Fokus der Ermittlungen. Schmelzer beschuldigte Bauer, in die Kasse gegriffen zu haben. Kam es darüber zu einem tödlichen Streit? Eine weitere Spur führt Hofer und Hansen zu Frank Richter, dem Verlobten der Toten. Schmelzer hatte entdeckt, dass es sich bei Richter um einen Heiratsschwindler handelt. Als Richter dann noch aus dem Kommissariat flüchtet und die Rosenheimer Ermittler ihn zur Fahndung ausschreiben, scheint der Fall fast geklärt zu sein. Im Kommissariat hält Franziska Kreuz-Pointner, die Nichte des Hauptsponsors der Musikakademie, alle in Atem. Als Hermann Kreuz-Pointner auch noch ein Zeugnis für seine Nichte haben will, geraten Polizeichef Achtziger und Controller Lorenz unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Gert Achtziger) Sina Wilke (Sandra Mai) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Holger Barthel Drehbuch: Claudia Leins Kamera: Peter Kappel Musik: Carsten Rocker