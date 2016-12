Das Erste 23:30 bis 01:00 Komödie Was machen Frauen morgens um halb vier? D 2012 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Über Franzi Schwanthaler stürzt der Himmel ein: Der alleinerziehenden Mutter und Bäckerin in einem bayerischen Dorf werden von der Filiale einer international operierenden Backkette mit Dumping-Preisen die Kunden weggeschnappt. Ihr Vater, der Bäcker Josef Schwanthaler, erleidet vor Kummer einen Herzinfarkt. Das wiederum ruft auch die ältere Schwester Carmen auf den Plan, die aus Berlin in ihr Heimatdorf zurückkehrt. Natürlich weiß sie grundsätzlich alles besser und verteilt gute Ratschläge. Soll sich Franzi wirklich eine neue Existenzgrundlage in der Großstadt suchen und ihren Vater im Stich lassen mit der Konkurrenz im Nacken und erdrückenden Bankschulden? Nein. So schnell gibt sie nicht auf. Aus der Not entwickelt sie eine abenteuerliche Idee und versucht, sich gegen die Konkurrenz mit deren eigenen Mitteln zu wehren. "Globalisierung" ist das Zauberwort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Hobmeier (Franzi) Muriel Baumeister (Carmen) Thomas Unger (Toni) Peter Lerchbaumer (Josef) Emma Preisendanz (Marie) Gerd Lohmeyer (Emil Gabler) Johanna Bittenbinder (Margot Kirchner) Originaltitel: Was machen Frauen morgens um halb vier? Regie: Matthias Kiefersauer Drehbuch: Martina Brand Kamera: Thomas Etzold Musik: Rainer Bartesch Altersempfehlung: ab 6