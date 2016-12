Das Erste 20:15 bis 21:00 Familienserie Die Kanzlei Folge: 16 Im Netz D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Endlich ein lukrativer Auftrag für die Kanzlei Brede und Gellert. Der schüchterne Computer-Nerd Daniel Bienert bittet Markus Gellert um Hilfe. Er gibt an, dass sein Ex-Mitbewohner Benedict Vollmer ihm die Idee und den Quellcode zu einer neuartigen App geklaut und diesen für viel Geld an den Softwareriesen TEDCOM verkauft hat. In einigen Tagen will die TEDCOM die neue App der Öffentlichkeit präsentieren. Einziger Beweis, dass Daniel Bienert tatsächlich die App entwickelt hat, sind handschriftliche Notizen des Computer-Nerds. Die gemeinsame Freundin aus WG-Zeiten, Pia Monheim, könnte zwar bezeugen, dass Daniel den Code programmiert hat. Aber Pia scheint verschwunden. Während Gudrun und Yasmin Zeugin Pia suchen, stattet Gellert der Firma TEDCOM einen Besuch ab. Dass er hier fünf Anwälten gegenübersitzt, deren Vorsitzender Wieland Krohn ihm unmissverständlich zu verstehen gibt, dass die TEDCOM sich nicht auf einen Vergleich einlassen wird, kann Gellert nicht erschüttern. Schwierig wird der Fall erst, als bei einem Einbruch in die Kanzlei die handschriftlichen Unterlagen von Daniel Bienert gestohlen werden. Und Pia Monheim sich, nachdem Yasmin und Gudrun sie gefunden haben, weigert unter Eid auszusagen, dass Daniel Bienert tatsächlich den Quellcode für die App geschrieben hat. Isa von Brede vertritt derweil Sonja Johansen. Seine neue Ehefrau Heike und deren Tochter Emma halten Sonja von ihrem Vater Claus Johansen fern. Und das, obwohl er offensichtlich schwere gesundheitliche Probleme hat. Sonja hat das Gefühl, dass ihr Vater vergiftet wird. Die Situation spitzt sich zu, als Claus Johansen und seine zweite Ehefrau einen schweren Autounfall haben. Stieftochter Emma präsentiert eine Patientenverfügung, die lebensrettende Maßnahmen bei Claus Johansen verbietet. Stirbt Claus Johansen vor seiner zweiten Ehefrau, ist Emma die Alleinerbin eines beträchtlichen Vermögens. Sonja Johansen ist verzweifelt und fühlt sich mit all ihren Mutmaßungen bestätigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Isabel von Brede) Herbert Knaup (Markus Gellert) Sophie Dal (Yasmin Meckel) Katrin Pollitt (Gudrun Wohlers) Daniel Krauss (Daniel Bienert) Christoph M. Ohrt (Wieland Krohn) Lore Richter (Pia Mohnhaupt) Originaltitel: Die Kanzlei Regie: Andrea Katzenberger Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Achim Poulheim Musik: Stefan Wulff, Hinrich Dageför