Disney Channel 22:55 bis 23:20 Comedyserie Immer wieder Jim Zum Teufel mit den Devlins USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Jims Lieblings-Basketballteam hat seit einiger Zeit einen Erfolgslauf. Er ist der festen Überzeugung, dass die Chicago Bulls immer dann siegreich sind, wenn die Devlins, ihre ehemaligen Nachbarn, bei ihnen zu Besuch sind. Da Jim äußerst abergläubisch ist, werden sie von nun an zu jedem Spiel eingeladen - ganz zum Missfallen von Cheryl . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Jim Belushi Drehbuch: John D. Beck, Ron Hart Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi