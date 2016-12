Disney Channel 20:15 bis 21:55 Komödie Eine wüste Bescherung USA, CDN 1998 Nach einer Geschichte von Michael Allin Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wenige Tage vor Heiligabend kommt Jake, als Weihnachtsmann verkleidet, mitten in der kalifornischen Wüste zu sich. Mitschüler haben sich mit diesem Streich an dem eingebildeten Burschen gerächt. Jake muss aber pünktlich zum Familienfest in New York bei seinem Vater erscheinen, sonst bekommt er den heiß ersehnten Sportwagen nicht. Zudem will Freundin Allie, die Erzrivale Eddie bereits aufs Heftigste umschwärmt, unbedingt bei Laune gehalten werden. Eine atemberaubende Odyssee beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Taylor Thomas (Jake Wilkinson) Jessica Biel (Allie) Adam LaVorgna (Eddie) Gary Cole (Jakes Vater) Eve Gordon (Carolyn) Lauren Maltby (Tracey) Andrew Lauer (Nolan) Originaltitel: I'll Be Home for Christmas Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Tom Nursall, Harris Goldberg Kamera: Hiro Narita Musik: John Debney