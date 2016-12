Disney Channel 07:50 bis 08:20 Trickserie Sofia die Erste Folge: 71 Die Kaninchen-Verwechslung USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Kalle und das wilde Kaninchen Barley werden versehentlich vertauscht. Um wieder zurück nach Hause zu finden, muss Kalle seine wilde Seite wiederentdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Mircea Mantta Drehbuch: Erica Rothschild

