BR Fernsehen 01:45 bis 03:10 Drama Aber jetzt erst recht D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Mit viel Engagement hat Kathi Pfeiffer die therapeutische Abteilung einer kleinen Münchner Privatklinik geleitet, doch nach dem Tod des Inhabers soll nun eine Luxusklinik entstehen. Als alle entlassen werden, bricht für Kathi eine Welt zusammen. Doch statt wie geplant von einer Brücke zu springen, rettet sie einem anderen das Leben: Topmanager Clemens Nutz wurde von seinem Geschäftspartner verraten. Kathi und Clemens wollen mit vereinten Kräften ihren Widersachern das Handwerk legen. Kathi Pfeiffer, Leiterin der therapeutischen Abteilung einer Münchner Privatklinik, behandelt auch bedürftige Menschen, die sich das eigentlich nicht leisten können - und stellt alles ihren wohlhabenden Patienten in Rechnung. Diese nicht ganz legale Robin-Hood-Methode wird ihr zum Verhängnis, als der alte Klinikinhaber stirbt und eine Investorengemeinschaft die Führung übernimmt. Die neuen Bosse bezichtigen Kathi des Betrugs und setzen nicht nur sie, sondern die gesamte Belegschaft fristlos vor die Tür. Fest entschlossen, ihrem Leben ein Ende zu machen, läuft sie zu einer Brücke am Fluss. Mit dieser Idee ist sie allerdings nicht alleine: Noch bevor Kathi ihn hindern kann, springt ein elegant gekleideter Mann vor ihren Augen in die Fluten. In dieser Situation siegt Kathis Helferinstinkt über ihre Selbstmordgedanken: Sie springt hinterher, rettet dem Mann das Leben und flüchtet mit ihm vor der eintreffenden Polizei. Der pitschnasse Brückenspringer stellt sich als Clemens Nutz vor. Als skrupelloser Finanzjongleur kam er zu Macht und Reichtum - bis ihn sein krimineller Partner mit illegalen Geschäften in Zusammenhang brachte und ihn als Bauernopfer an die Staatsanwaltschaft verpfiff. Kathi nimmt den flüchtigen Topmanager bei sich auf und gemeinsam beschließt das ungleiche Duo, den Kampf gegen die Machenschaften ihrer Widersacher aufzunehmen. Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Katharina Pfeiffer) Hansa Czypionka (Dr. Clemens Nutz) Bettina Redlich (Emma) Lukas Nathrath (Julius) Gerlinde Speidel (Ursula Otz) Gloria Nefzger (Heike Scholz) Robert Schupp (Dr. David Lüger) Originaltitel: Aber jetzt erst recht Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Gabriela Sperl, Nikolai Müllerschön Kamera: Wedigo von Schultzendorff Musik: Dirk Reichardt, Stefan Hansen Altersempfehlung: ab 6