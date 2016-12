BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Ganze Kerle D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Georg Schlichter, Betreuer in einem Jugendzentrum, und der Schüler Enrico werden nach einer Rangelei in der Sachsenklinik behandelt. Wegen einer Gehirnerschütterung muss Enrico, der von Freundin Cindy begleitet wird, vorerst in der Klinik bleiben. Georg bietet an, das Vorgefallene zu vergessen, wenn Enrico ab sofort, wie seine Freundin, regelmäßig in der Schule erscheint. Unterdessen hat Dr. Eichhorn hat bei Georg neben einer Rippenprellung eine Tuberkulose-Infektion diagnostiziert. Daraufhin werden die Jugendlichen ebenfalls auf eine mögliche Infektion hin untersucht. Otto Stein hat seinem Sohn Martin einen Kurs für den Motorradführerschein geschenkt. Die letzten Übungsstunden vor der Prüfung übernimmt Fahrschulchefin Uschi Kraft - ein wahrer Albtraum für Martin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Henrik Zimmermann (Georg Schlichter) Paula Schramm (Cindy Nowak) Remo Schulze (Enrico Reitz) Katy Karrenbauer (Uschi Kraft) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Jochen S. Franken Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia