MTV 13:50 bis 14:15 Show The Hills Ich will dich bei mir haben! USA 2008 Merken Als sich die Gruppe abends in der Crown Bar trifft, sieht Stephanie das als Gelegenheit für Cameron sich gegenüber Brody zu behaupten, doch Cameron denkt nicht daran, sich mit Brody anzulegen. Justin ist gibt sich weiter Mühe, Audrina zurückzugewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Conrad (Herself) Audrina Patridge (Herself) Whitney Port (Herself) Heidi Montag (Herself) Corey Bohan (Himself) Lo Bosworth (Herself) Justin Brescia (Himself) Originaltitel: The Hills Regie: Hisham Abed Drehbuch: Sean Travis Musik: Jon Ernst