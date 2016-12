NDR 20:15 bis 21:15 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Spezial - Kribbeln in den Fingern: Wann liegt es wirklich am Karpaltunnelsyndrom? / Thema der Woche - Sauna: Für wen sie besonders gesund ist, wer aufpassen sollte D 2016 2016-12-16 06:20 Stereo Untertitel HDTV Merken Spezial Kribbeln in den Fingern: Wann liegt es wirklich am Karpaltunnelsyndrom? Die Finger kribbeln und brennen, besonders nachts. Manchmal schmerzt die ganze Hand. Doch was steckt dahinter? Ein Ellenbogenleiden? Ein Problem mit der Wirbelsäule? Oder deutet alles auf das Karpaltunnelsyndrom hin, wenn dabei ein wichtiger Nerv am Handgelenk eingeklemmt ist. Etwa 300.000 Mal pro Jahr wird in Deutschland aus diesem Grunde operiert. Doch bei jedem vierten Patienten bleibt der Eingriff erfolglos. Dann verbirgt sich hinter den Beschwerden meist eine andere Erkrankung, die zuvor übersehen wurde. Jetzt versuchen Ärzte die Diagnose Karpaltunnelsyndrom sicherer zu machen, um unnötige Operationen zu vermeiden. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Sauna: Für wen sie besonders gesund ist, wer aufpassen sollte Die Finnen wissen es schon lange, in die Sauna zu gehen ist gesundheitsfördernd. Wer dort regelmäßig schwitzt, hat weniger Erkältungen. Das haben mittlerweile einige wissenschaftliche Studien gezeigt. Die Stimulation des Kreislaufs verursacht diese positiven Effekte auf Gesundheit, wie etwa die niedrigere Infektanfälligkeit oder die Normalisierung des Blutdrucks. Die allgemein entspannende Wirkung gilt in diesem Sinne ebenfalls als gesundheitsfördernd. Doch wer sollte beim Saunieren aufpassen? Chronischkranke sollten vorsichtshalber den Arzt fragen, ob sie in die Sauna dürfen. Das gilt besonders für Menschen mit einer Gefäßerkrankung oder mit Bluthochdruck. Für sie kann die Kreislaufbelastung durch die Hitze zu stark werden. Doch ganz auf das Schwitzen verzichten müssen sie meist nicht: die Alternative für sie ist eine Sauna mit niedrigerer Temperatur. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite