NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Floristik: Sternvariationen für das Weihnachtsfest / Mein Tierarzt: Vorsicht, für Tiere kann Gift unterm Tannenbaum liegen / Auf'n Schnack: Joja Wendt, Stefan Gwildis und Rolf Claussen - die Söhne Hamburgs singen / Live unterwegs: Historischer Weihnachtsschmuck bei Gerda Hüsch in Hamburg / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Floristik: Sternvariationen für das Weihnachtsfest Nusssterne zum Aufhängen, Holzsterne für die Weihnachtstafel, gefüllt mit Moos und Zapfen, Sternschalen, bepflanzt mit zarten Christrosen. Floristin Miriam Fischer aus Rosengarten (Nds.) lässt ihre Ideen sprudeln und verspricht für die Weihnachtszeit einen wahren Sternenzauber in Gesteckform. Mit einfachen Mitteln nachzumachen. Mein Tierarzt: Vorsicht, für Tiere kann Gift unterm Tannenbaum liegen Für Tiere gibt es böse Fallen unter dem Weihnachtsbaum, so ist beispielsweise Schokolade für Hunde giftig. Auch wenn sie von Weihnachtsstern, Mistel, Christusdorn knabbern, können sich Haustiere vergiften. Tierärztin Sonja Schirmer aus Uetersen (S-H) gibt wichtige Tipps vorm Fest, wie man die Haustiere vor Vergiftungen schützen kann. Auf'n Schnack: Joja Wendt, Stefan Gwildis und Rolf Claussen die Söhne Hamburgs singen Handgemachte Musik und Spaß haben: Unter diesen Vorzeichen finden sich die Musiker Joja Wendt, Stefan Gwildis und Rolf Claussen immer wieder als Trio Söhne Hamburgs zusamme. Am 18. Dezember geben sie in Hamburg ein großes Weihnachtskonzert mit Soul, Blues und Jazz. Bei "Mein Nachmittag" gibt es eine musikalische Kostprobe. Live unterwegs: Historischer Weihnachtsschmuck bei Gerda Hüsch in Hamburg In vielen Familien wird die Tanne jedes Jahr aufs Neue auch mit antikem Weihnachtsbaumschmuck von Mutter oder Großmutter geschmückt. Reporter Sven Tietzer lässt sich von Ladeninhaberin Julia Hüsch die schönsten Stücke zeigen. Und auch Auktionatorin Stephanie Mette-Ernst war wieder unterwegs und hat antike Schätzchen aufgestöbert. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristina Lüdke, Yared Dibaba Originaltitel: Mein Nachmittag

