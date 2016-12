NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2332 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Sydney und Mielitzer verbringen einen anregenden Abend mit vertraulichen Gesprächen. Mielitzer fürchtet, dass er zu privat geworden ist, aber Sydney gefällt seine Offenheit. Sie trifft sich gerne wieder mit ihm. Gegenüber Patrick spielt er sein Date als Geschäftsessen herunter, aber Patrick durchschaut seinen Vater: Mielitzer hat sich in Sydney verliebt! Sandra glaubt nach dem peinlichen Missverständnis zwischen Gunter und ihr, dass Merle sie aus der Wohnung werfen wird. Aber die ist verständnisvoll und auch Gunter trägt ihr nichts nach. Ben hingegen geht nun völlig auf Distanz. Zudem machen ihr die zu viel bestellten Hemden Sorgen. Als die Rechnung fällig wird, bringt Carla Sandra auf eine Idee: ein Sonderverkauf. Gunter überrascht Merle mit einer kurzfristig angesetzten Namibiareise. Zunächst überrumpelt, ist sie dann angetan, fragt sich aber, ob sich Gunter mit der Radtour unter sengender Sonne nicht übernimmt? Kim ist entsetzt, als Edda ihre Party am See mit dem falschen Datum postet. Das passiert ihr nur, weil Edda ihr Handy kaum noch aus der Hand legt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Patrick Caputo Drehbuch: Silke Nikowski Kamera: Till Sündermann, Wulf Sager Musik: Tunepool

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 397 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 157 Min.