TNT-Serie 04:40 bis 05:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Hast du mich vermisst? USA 2016 16:9 Merken Nachdem auch Alison in eine gefährliche Situation geraten ist, beschließen die Freundinnen, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Während Hanna und Caleb versuchen, den Stalker zu finden, schließen sich Emily und Spencer zusammen, um herauszufinden, ob Mona mit dem Mord in Verbindung stehen könnte. Aria und Ezra arbeiten weiterhin an dem Buch, obwohl ihr Vorhaben schwerer ist als vermutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Roger Kumble Drehbuch: Joseph Dougherty Kamera: Larry Reibman

