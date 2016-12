TNT-Serie 19:30 bis 20:15 Krimiserie Major Crimes Mit allen Mitteln USA 2014 16:9 Merken Als ein Hotelgast ermordet in seinem Hotelzimmer aufgefunden wird, will das Team um Captain Raydor den Fall so schnell wie möglich aufklären und den Mörder finden. Dass ein US-Diplomat in den Fall verwickelt scheint und es gilt, politische Spannungen möglichst zu vermeiden, macht die Ermittlungen nicht einfacher. Rusty versucht indes herauszufinden, wie er mit dem Team ein Geheimnis teilen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Sheelin Choksey Drehbuch: Ralph Gifford, Carson Moore Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine