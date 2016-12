TNT-Serie 13:25 bis 14:15 Krimiserie Cold Case Wunderkind USA 2007 16:9 Merken Die Spur führt Rush fünf Jahre zurück: Der Junge Terrance Carter wird erschossen. Er stammte aus einer Gegend, in der man die Polizei auf Distanz hielt. Teerance war ein Mathematik-Ass, was sein Bruder ausnützen wollte. Er machte den 14-Jährigen mit dem lokalen Bandenführer bekannt, damit sein Talent zum Safe-Knacken verwendet werde. Wenig später wurde Terrence tot aufgefunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) James Moses Black (Gerald Carter) Originaltitel: Cold Case Regie: Kevin Bray Drehbuch: Greg Plageman Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine