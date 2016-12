Spiegel Geschichte 16:45 bis 17:40 Dokumentation Auf den Spuren der Wikinger GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Handelswege der Wikinger führten im Osten über Russland bis nach Konstantinopel. Im Westen war Dublin ein wichtiger Stützpunkt. Ein wertvolles Handelsgut der Wikinger waren Sklaven. Der Historiker Neil Oliver begibt sich an historische Schauplätze und untersucht Schätze aus der Zeit der Wikinger, die Zeugnis von ihrem ausgedehnten Handelsimperium ablegen und schließlich auch von ihrer Integration in die von ihnen besiedelten Länder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vikings Altersempfehlung: ab 12

