Classica 04:55 bis 06:00 Musik Beethoven, Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica" D 2005 Stereo 16:9 Merken Das Deutsche Sinfonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Kent Nagano spielt die Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica" von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Diese Aufnahme entstand in der Berliner Philharmonie. Untrennbar verbunden mit der "Eroica" ist der Name Napoleon Bonapartes. Ihm hatte Beethoven das Werk ursprünglich gewidmet. Nach Napoleons Selbstkrönung zum Kaiser am 2. Dezember 1804 zog Beethoven die Widmung allerdings zurück und gab der Sinfonie den Titel "Heldenhafte Sinfonie" - komponiert, "um die Erinnerung an einen großen Menschen zu feiern". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Beethoven, Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica"

