Classica 20:15 bis 22:45 Oper Massenet, Cendrillon GB 2011 Stereo 16:9 Merken Aus dem Royal Opera House Covent Garden, London: "Cendrillon" von Jules Massenet (1842-1912). Musikalische Leitung: Bertrand de Billy - Inszenierung: Laurent Pelly. Mit Joyce DiDonato (Cendrillon), Alice Coote (Le Prince Charmant), Eglise Gutiérrez (La Fée), Ewa Podles (Madame de la Haltière), Jean-Philippe Lafont (Pandolfe), Madeleine Pierard (Noémie), Kai Rüütel (Dorothée). Charles Perraults Märchen vom Aschenputtel im Stil der Belle Époque: Massenets "Cendrillon" wurde 1899 an der Opéra-Comique in Paris uraufgeführt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joyce DiDonato (Cendrillon) Alice Coote (Le Prince Charmant) Eglise Gutiérrez (La Fée) Ewa Podles (Madame de la Haltière) Jean-Philippe Laffont (Pandolfe) Madeleine Pierard (Noémie) Kai Rüütel (Dorothée) Originaltitel: Massenet, Cendrillon Drehbuch: Joyce DiDonato, Alice Coote, Eglise Gutiérrez, Ewa Podles, Jean-Philippe Lafont, Madeleine Pierard, Musik: Jules Massenet