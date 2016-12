KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Vom Abschied und vom Anfang D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Vom Abschied und vom Anfang: Für Lissi, Marcel, Julian, Leo und Luca stehen heute alle Zeichen auf Abschied. Ihr Auftritt in der Berliner Noize Fabrik wird ihre letzte Präsentation vor den Mentoren sein. Danach entlassen Lu, Tiemo, Gerald und Anne-Katrin die INGREDIENTS in die Selbstständigkeit. Jeder Takt soll sitzen, doch ausgerechnet beim E-Gitarren-Solo seines eigenen Liedes "Disappear" greift Julian daneben. Gleich im Anschluss zur Probe machen sich Lissi und Luca auf den Weg zu "The Open Stage Berlin". Gemeinsam mit seinem Team realisiert Carlos Vargas Live-Musik-Clips an außergewöhnlichen Berliner Locations. Heute wird ein Clip mit dem italienischen Indie-Rock-Duo I-Taki Maki auf einem alten Dachboden gedreht. Lissi und Luca sind für das Making-Of-Video verantwortlich inklusive Interview auf Englisch. Dummerweise hat Lissi die beim Frühstück eilig vorbereiteten Fragen in der WG liegen lassen. Während die eine Hälfte der Band arbeitet, kümmert sich die andere um den Haushalt. Julian möchte seinen Bandmitgliedern heute ein veganes Menü kochen, schließlich ist es der letzte gemeinsame WG-Abend, bevor das Bandabenteuer auf Tour weiter geht. Leo und Marcel ziehen mit dem Einkaufszettel los. Ihre Mission ist der Einkauf vieler ausgefallener Zutaten. Dann heißt es Sachen packen, denn schon am nächsten Morgen werden die INGREDIENTS aus ihrer Band-WG ausziehen. Doch jeder Abschied ist auch ein Anfang: vor der Tür wartet bereits ihr eigener Tourbus inklusive Fahrer und Tourmanager Carsten Gräser. Los geht's zum großen Musikevent, dem Hurricane Festival in Scheeßel. Band-Tipp dieser Folge: Sportfreunde Stiller, Jennifer Rostock und AnnenMayKantereit zum Thema: Bandfotos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin