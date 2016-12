KI.KA 20:10 bis 20:35 Dokusoap Die Mädchen-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Shopping-Tag in der WG: Jolina, Kaya, Luna, Natalie und Serena fahren heute in die Stadt, um die italienischen Klamotten abzuchecken. Ob etwas dabei ist, das sie sich leisten können? Auch in der Villa ist heute einiges zu tun. Die fünf WG-Mädchen beschließen, in Folge 14 sich gesünder zu ernähren: Obstsalat und selbstgemachte Smoothies stehen auf dem Programm. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern. Einmal nur das tun, worauf man wirklich Lust hat, ohne Rücksicht auf Erwachsene. Für fünf Mädchen geht dieser Traum in Erfüllung. In der Mädchen-WG haben sie die Chance, einen Monat lang das Leben ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Georg Bussek, Tobias Zydra