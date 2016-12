KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bert kann es nicht fassen: Es ist schönstes Wetter und sein Freund Ernie will nicht rauskommen, sondern drinnen Computer spielen. Eva möchte Bert mit ihrer Band Juli helfen, Ernie herauszulocken. Sie singt den Song "Komm endlich raus und spiel" (Original: "Elektrisches Gefühl"). Doch Ernie hat keine Lust. Erst als es draußen regnet, ändert er plötzlich seine Meinung... In der Antarktis haben vier Pinguine ein Problem: ein großer Eisberg steht auf ihrer Tanzfläche. Ein Fall für Supergrobi 2.0! Und Elmo, das pfiffige rote Monster, spielt mit seiner Freundin Julia das Spiel: "Ich sehe was, was Du nicht siehst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

