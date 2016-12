KI.KA 10:50 bis 11:10 Trickserie Ritter Rost Die Steuer / Der neue Bewohner D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Steuer: Ausgerechnet mit einer Schraubensteuer will König Bleifuß sich aus der drohenden Pleite seines Reiches retten: Jeder Untertan soll jede zehnte Schraube an ihn abgeben. Rösti versucht ihm erfolglos klarzumachen, dass Schrottland damit wahrscheinlich buchstäblich in seine Einzelteile zerfallen wird. Erst als Bö und die Schrottländer zum Äußersten greifen und eine Revolution anzetteln, wird klar, wer hier wirklich eine Schraube locker hat! Der neue Bewohner: Schrottland in Sorge und Aufruhr! Ein Unbekannter droht, König Bleifuß zu entführen. Ritter Rost hat die rettende Idee: Der König wird zu seiner eigenen Sicherheit zu ihm in die Eiserne Burg ziehen, während Prinz Protz so lange die Regierungsgeschäfte übernimmt. Das ist doch kein so guter Vorschlag, weil der selbstsüchtige Prinz den armen Hofschreiber Ratzefummel nach Strich und Faden schikaniert. Keine Frage, der vermeintliche Entführer muss schnell geschnappt werden und der ist näher als Rösti und Ratzefummel denken - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ritter Rost Regie: Mark Slater Drehbuch: Verena Bird, Anthony Power, Richard Brookes, Gabriele M. Walther Musik: Stefan Maria Schneider

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 194 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:15 bis 11:10

Seit 53 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 38 Min. Meister des Alltags

Show

Das Erste 10:45 bis 11:15

Seit 23 Min.