Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Nattigheid NL 2016 HDTV Bij een flinke regenbui breekt het angstzweet bij meneer Van de Kamp uit. De dakgoten van zijn buurman Cohen worden naar zijn idee zo slecht onderhouden dat de kans op lekkages en overstromingen heel groot is. Daarbij liggen hun huizen op het laagste punt van de straat waardoor zij sowieso heel veel wateroverlast ondervinden, aldus Van de Kamp. Cohen vindt het onzin, hij laat zijn dakgoten wel drie keer per jaar schoonmaken. Hij vindt de buurman gewoon een oude zeur. Rijdende Rechter meester John Reid klimt de ladder op om de dakgoten van de buurmannen grondig te inspecteren. Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter