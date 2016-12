Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Opsporing Verzocht NL 2015 HDTV Merken Hilversum: Dood Dascha Graafsma (16). Zij werd na een avondje stappen aangereden door een trein. Vanavond de laatste ontwikkelingen in het onderzoek en bewakingsbeelden waarop ze mogelijk voor het laatst te zien is * Amsterdam: Schietincident. Afgelopen vrijdagavond werden twee mannen voor een restaurant nabij de ingang van het Vondelpark neergeschoten. Vanavond bewakingsbeelden van de vermoedelijke schutter * Den Bosch: Slachtoffer vuurwerk. Een jongen (12) moet zijn hand missen doordat een illegale Cobra 6 te vroeg explodeerde. Dani en zijn moeder vertellen vanavond over het ongeluk en de levenslange nasleep * Amsterdam: Twee schietincidenten. Vanavond tonen we bewakingsbeelden van de vermoedelijke schutter die voormalig advocaat Haydar Zengin (37) aan de Derkinderenstraat in Amsterdam doodschoot. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans Schiffers, Anniko van Santen, Kees Amsterdam Originaltitel: Opsporing verzocht