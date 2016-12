3sat 17:00 bis 17:45 Reportage Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa Vom Eisernen Tor bis nach Russe mit Urs Gredig CH 2013 2016-12-13 05:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der fünften Etappe steigt Urs Gredig auf die Donaufähre zwischen Calafat und Widin, eine von drei Fährverbindungen zwischen Rumänien und Bulgarien. Noch haben die Fährleute hier ein Monopol. Denn die einzige Brücke zwischen den beiden Ländern ist fast 500 Kilometer entfernt. Die nächste Station von Urs Gredig ist Russe. Die lebendige Stadt mit ihren Bürgerhäusern und Adelspalästen war einst eine wohlhabende Handelsstadt. Sie beheimatet noch immer den wichtigsten Donauhafen Bulgariens. Am Hafen von Giurgiu in Rumänien besteigt Urs Gredig ein Kreuzfahrtschiff. Damit wird er die letzte Etappe bis zum Donaudelta zurücklegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Urs Gredig Originaltitel: Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 191 Min. Geronimo Stilton

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 21 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 16 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 11 Min.