3sat 13:25 bis 14:15 Dokumentation Natalija und ihre Kampfkuh Eine junge Walliserin auf dem Weg zum Erwachsenwerden CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kein typisches Hobby, das die 17-jährige Walliserin Natalija Bregy hat: Ihre große Leidenschaft gehört den Eringer Kampfkühen. Sie träumt davon, in den Ring zu steigen und zu gewinnen. Dafür gibt sie mit ihrer Kampfkuh Cascada ihr ganzes Herzblut, doch der Weg bleibt steinig. - Dokumentarfilmerin Anna-Katrine Thuesen begleitet Natalija Bregy auf ihrem Weg. Inmitten der Walliser Berglandschaft, Traditionen und Vorurteilen einer Männerdomäne. Natalija versucht dabei nichts anderes, als ihren eigenen Weg zu finden. Und gerade als es mit Cascada gut läuft und für Natalija der ersehnte Kampf im Ring endlich greifbar wird, verletzt sich ihre Eringer Kuh. Zwischen Bangen und Hoffen muss sich Natalija fragen, worum es im Kern eigentlich geht. Ist es der Kampf ihrer geliebten Eringer Kuh oder ist es am Ende ihr eigener? Natalija Bregy beschäftigt sich nicht von ungefähr mit Eringer Kampfkühen. Sie stammt aus einer bekannten Züchterfamilie. Ihr Vater, Marco Bregy, hat bereits zahlreiche Preise gewonnen und ist eine Größe in der Eringer Kampfkuhszene. Natalija tritt also in große Fußstapfen und muss sich dazu noch in einer ausgeprägt traditionellen Männerdomäne behaupten. Kann das gut gehen? Schließlich hat Natalija noch andere Sorgen. Aufgewachsen im 900-Seelen-Dorf Turtmann im Wallis hätte Natalija eigentlich gerne eine Lehre als Tierpflegerin gemacht. Aber diese Lehrstellen sind begehrt und dünn gesät. Sie hatte keine Chance, wollte zudem ihr Tal nicht verlassen. Sie macht jetzt eine Anlehre als Logistikerin und versucht damit klarzukommen, dass ihre Mädchenträume mit der Realität nicht viel gemeinsam haben. Auch die Scheidung ihrer Eltern macht ihr immer noch zu schaffen. Doch die junge Frau lässt sich nicht unterkriegen und findet Trost bei ihren Tieren, vor allem bei Cascada, ihrer ersten eigenen Kampfkuh, mit der sie sich den großen Erfolg im Kampfring erhofft. Cascada entwickelt sich prächtig. Endlich scheint es für Natalija gut zu laufen - bis sich die Eringer Kampfkuh verletzt. "Natalija und ihre Kampfkuh" ist ein Film über das Erwachsenwerden, eine Coming-of-age-Geschichte in einer Welt, die wenig Raum für Träume bietet, wo es keine Traumberufe gibt und keine intakten Familien mehr. Aber es ist eine Welt, in der Natalija hartnäckig an ihrem Traum festhält, einmal mit ihrer Kampfkuh im Ring zu stehen und zu siegen. Originaltitel: Natalija und ihre Kampfkuh