3sat 11:00 bis 11:45 Dokumentation Die Gärten des Veneto D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Als Venedig im 16. und 17. Jahrhundert an Glanz und Macht verlor, zogen die reichen Venezianer aufs Land und ließen sich von berühmten Baumeistern herrliche Villen und Gärten anlegen. Allen voran gestaltete Andrea Palladio die Oasen, die kaum einer kennt. In den Gärten wollte man dem Lärm der Welt entfliehen, sollten Kunst und Natur in glücklicher Harmonie gelebt werden. Die historischen Gärten sind seit vielen Generationen in Familienbesitz. Sie werden von ihren Besitzern liebevoll gepflegt. Zu den schönsten Beispielen im Veneto gehören die Gärten der Villa Brenzone am Gardasee, die Villa Allegri Arvedi und die Villa Rizzardi im Valpolicella, die Villa Barbarigo in Valsanzibio, die Villa Trento da Schio in Costozza di Longare oder der Giardino Giusti in Verona. Engagiert und stolz erzählen die Besitzer von der Freude und Last, Eigentümer solcher Kulturschätze zu sein. Sensible und subjektive Kameraaufnahmen lassen die Gärten und ihre Landschaft in eindrucksvoller Perspektive erscheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Gärten des Veneto

