Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Das Leben ist eine Baustelle Das Leben ist eine Baustelle / Initiative zum Thema Kindersicherheit / Eine bittere Pille / Zuwachs für die wilden Kerle / Annäherung an ein Mysterium D 2012 Untertitel Live TV Merken Die Elefantendamen haben momentan Stubenarrest, denn draußen auf ihrer Anlage stehen Bauarbeiten an. Das naturnah gestaltete Gelände wird von den Dickhäutern intensiv genutzt und muss auch dementsprechend gepflegt werden. Nun soll hier alles nicht nur wieder hübsch, sondern vor allem auch babysicher gemacht werden. Bei den asiatischen Elefanten wird ein Jungtier erwartet - und für das Kleine gäbe es hier einige Schlupflöcher. Die Experten für kindersicheres Wohnen rücken an. Und was macht Hoa, die werdende Mutter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 496 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 226 Min. Die Ruhrpottwache

Dokusoap

Sat.1 04:45 bis 05:30

Seit 31 Min. hallo deutschland

Magazin

ZDF 04:55 bis 05:30

Seit 21 Min.